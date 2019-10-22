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"Это линчевание": Трамп допускает импичмент президента-демократа

22 октября, 16:50

Президент считает процедуру своего импичмента незаконной

/ Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа была запущена управляющими Палатой представителей США демократами без соблюдения необходимых процедур.

Об этом на своей странице в Twitter заявил американский лидер, сравнив происходящее с линчеванием.

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"Получается, что однажды, если демократ станет президентом, а республиканцы получат большинство в Палате представителей, даже с небольшим перевесом, они смогут провести импичмент президента без соблюдения соответствующих процедур, честности или каких бы то ни было законных прав на это. Все республиканцы должны помнить, свидетелями чего они являются — линчевания. Но мы победим!" — написал Дональд Трамп 22 октября.

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Фото: Getty Images

В сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальную расследование относительнодействий президента Трампа.

Более подробно читайте об этом в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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Источник: Сегодня

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