Это не финансовый кризис: Трамп заявил, что США примут экономические меры в связи из-за коронавируса

Чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим, семьям и предприятиям, я объявляю о дополнительных мерах - Трамп

Вспышка на территории Соединенных Штатов Америки заболевания, вызванного коронавирусом, не является финансовым кризисом, однако американские власти примут необходимые экономические меры. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса.

"Это не финансовый кризис. Это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир. Однако для того, чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим, семьям и предприятиям, сегодня вечером я объявляю о дополнительных экономических мерах", — отметил американский лидер. Он отдал распоряжение о предоставлении кредитов под низкий процент пострадавшим от вспышки заболевания компаниям в США.

"Это самые решительные и всеобъемлющие меры по противостоянию инородному вирусу в современной истории. Я уверен, что, продолжая принимать эти жесткие меры, мы значительно уменьшим угрозу для наших граждан и в конечном итоге в скором времени победим этот вирус", – сказал президент.

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Трамп утверждал, что "ни одна страна не подготовлена лучше и не является более устойчивой к нынешнему распространению коронавирус, чем США". "У нас лучшая экономика, самая развитая система здравоохранения и самые талантливые в мире медики, ученые и исследователи", — считает глава американской администрации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 38 штатах и столичном округе Колумбия. Число летальных исходов составляет 29. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Напомним, что в более чем половине штатов США введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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