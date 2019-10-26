Это не попытка свалить президента, это возможность убрать Республиканскую партию: Трамп высказал о расследованиях против него

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп не вмешивается в проверку обстоятельств начала нацеленного на него расследования спецслужб США в 2016 году. С таким заверением американский лидер выступил перед журналистами.

Его попросили прокомментировать публикации в американской печати о том, что упомянутая проверка теперь превратилась в уголовное разбирательство. Его ведет спецпрокурор Джон Дарем. Он, к примеру, выясняет, на каких основаниях американские компетентные органы начали в 2016 году контрразведывательное расследование действий Трампа. Кроме того, Дарем проясняет обстоятельства начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

"У нас замечательный министр юстиции — генеральный прокурор. Не могу вам сказать, что происходит. Скажу следующее: думаю, вы увидите много плохого. Многие знают, что у них проблемы, поскольку они вели себя бесчестно. Опять-таки я оставляю все это на усмотрение министра юстиции — генерального прокурора Уильяма Барра, а также лиц, которые с ним работают и с которыми я не знаком. Скажу следующее: думаю, вы увидите такое, во что никто бы не поверил", — заявил Трамп.

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При этом он в очередной раз подверг резкой критике расследование Мюллера. "Это было самое серьезно надувательство в истории нашей страны", — сказал глава администрации США, представляющий Республиканскую партию.

С точки зрения Трампа, расследование Мюллера и действия, которые предпринимала в связи с этим Демократическая партия США, были направлены не просто против него лично, а против республиканцев в целом. "Это не попытка свалить президента, это попытка свалить Республиканскую партию. Откровенно говоря, демократам должно быть стыдно", — подчеркнул американский лидер.

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"Как вы знаете, этот вопрос (об обстоятельствах начала расследования против Трампа — Ред.) рассматривается давно. И, насколько я слышу, дело принимает весьма серьезный оборот. Надо расследовать действия тех, кто проводил расследование Мюллера, будь то бывший сотрудник ФБР США Питер Стржок, его коллега Лиза Пейдж, экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер, прежний глава ФБР Джеймс Коми — всех этих людей, поскольку с нашей страной происходило нечто ужасное", — добавил хозяин Белого дома.

Напомним, бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Министерство юстиции США уже опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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