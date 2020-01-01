"Это не предупреждение, а угроза": Трамп жестко обратися к Ирану

Между США и Ираном вспыхнул новый конфликт – Трамп в ярости

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ответственностью за нападение митингующих на американское посольство в Багдаде, что в Ираке. Об этом он написал в Twitter.

После того, как у здания американской дипмиссии в столице Ирака начались беспорядки, США приняли меры. По словам Трампа, американской посольство уже в безопасности, поскольку туда были немедленно переброшены американские военные "с самым смертоносным в мире оружием".

"Иран понесет всю ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов, они заплатят очень большую цену. Это не предупреждение, это угроза", – написал президент США.

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Как сообщали новости "Сегодня", 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

В свою очередь Трамп нашел виновных в штурме американского посольства в Багдаде. Также он потребовал от иракских силовых структур защиты американских дипломатов.

Позже стало известно, что посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, когда митингующие пытались штурмовать здание.

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