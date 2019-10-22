Это очень опасно: Трамп не хочет оставлять войска в Сирии

Сначала их направят в разные части региона, но в конечном счете мы вернем их домой, - заявил американский президент

Фото: REUTERS/Rodi Said/File Photo

Покидающие Сирию американские военные сначала будут направлены в другие районы, но в конечном счете вернутся на родину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Сначала их направят в разные части региона, но в конечном счете мы вернем их домой", — сказал он.

"Я не хочу оставлять там войска, это очень опасно. Как оказалось, у нас было там (в зоне проведения турецкой операции —Ред.) 28 военнослужащих. Люди говорили о 50, но их было 28. И была армия по обе стороны от этих военных. Эти военные были бы уничтожены", — пояснил американский лидер.

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На вопрос о том, считает ли он необходимым сохранение ограниченного американского военного присутствия в Сирии, Трамп ответил отрицательно. "Не думаю, что это необходимо, разве только если мы обеспечиваем безопасность нефти (нефтяных месторождений — Ред.), но это немного другой участок. Другая причина — другой регион, где нас попросили Израиль и Иордания оставить небольшое число военных, это совершенно в другой части Сирии — рядом с Иорданией и недалеко от Израиля", — сказал он.

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Ранее министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции в Афганистане заявил, что Вашингтон рассматривает возможность оставить часть своего воинского контингента на севере Сирии для защиты региона, в том числе нефтяных месторождений, от террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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