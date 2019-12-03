"Это нечестно в отношении США": Макрон оскорбил Трампа

Президент США не смог пропустить мимо ушей заявление о "смерти мозга НАТО"

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Flickr

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" оскорбили его американского коллегу Дональда Трампа.

Ссылаясь на источники в Белом доме, издание Axios сообщает, что в этом президент США признался на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая проходила "на полях" саммита альянса в Лондоне.

"Это оскорбительно для целого ряда сил. У НАТО большие цели, это нечестно в отношении США ... Я был очень удивлен это услышать, я бы хотел спросить у вас, что вы думаете о заявлении о том, что мозг НАТО мертв", – обратился Трамп к Столтенбергу.

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Генсек, который ранее уже заявлял, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без поддержки НАТО, назвал военный блок активным объединением.

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"НАТО – активен, он гибкий, способен приспосабливаться", – сказал Йенс Столтенберг, добавив, что альянс в очередной раз доказал свою способность изменяться и подстраиваться под актуальные задачи.

Напомним, что по случаю 70-ой годовщины создания НАТО 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит глав государств и правительств стран-членов военного альянса. Посетит мероприятие и министр иностранных дел Вадим Пристайко, который представит Украину на конференции "NATO Engages". Это является одной и главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

А в конце октября делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину, где генсек анонсировал новую инициативу во взаимодействии блока с Киевом.

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