Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

"Это нечестно в отношении США": Макрон оскорбил Трампа

3 декабря, 13:50

Президент США не смог пропустить мимо ушей заявление о "смерти мозга НАТО"

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Flickr

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО" оскорбили его американского коллегу Дональда Трампа.

Ссылаясь на источники в Белом доме, издание Axios сообщает, что в этом президент США признался на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая проходила "на полях" саммита альянса в Лондоне.

"Это оскорбительно для целого ряда сил. У НАТО большие цели, это нечестно в отношении США ... Я был очень удивлен это услышать, я бы хотел спросить у вас, что вы думаете о заявлении о том, что мозг НАТО мертв", – обратился Трамп к Столтенбергу.

Реклама

Генсек, который ранее уже заявлял, что Европа не способна обеспечить свою безопасность без поддержки НАТО, назвал военный блок активным объединением.

В тренде
Переговоры следует вести с участием представителей европейских стран – Макрон отказался от идеи Путина о ракетах
Фото: kremlin.ru

"НАТО – активен, он гибкий, способен приспосабливаться", – сказал Йенс Столтенберг, добавив, что альянс в очередной раз доказал свою способность изменяться и подстраиваться под актуальные задачи.

Напомним, что по случаю 70-ой годовщины создания НАТО 3-4 декабря в Лондоне проходит саммит глав государств и правительств стран-членов военного альянса. Посетит мероприятие и министр иностранных дел Вадим Пристайко, который представит Украину на конференции "NATO Engages". Это является одной и главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

А в конце октября делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину, где генсек анонсировал новую инициативу во взаимодействии блока с Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Франция НАТО Дональд Трамп североатлантический альянс Эммануэль Макрон Йенс Столтенберг

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видео
Рабочие обнаружили в стене невероятную находку: фото и видеоFun
В работе Facebook произошел очередной сбой
В работе Facebook произошел очередной сбойСША
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика
"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фотоFun
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядеть
В США построят центр для компостирования тел погибших: как он будет выглядетьСША
Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить Украине
Климкин: Скандал с импичментом Трампа будет дорого стоить УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...