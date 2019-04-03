Это позор: Трамп зол из-за намерений демократов провести новые расследования о возможных связях с РФ

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Это позор: Трамп зол из-за намерений демократов провести новые расследования о возможных связях с РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg 2019-04-03T00:06:33+03:00 США Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было

Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований в Палате представителей Конгресса приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца. Об этом Трамп заявил в Белом доме.

Президент напомнил, что завершивший аналогичное расследование спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было. "Теперь мы собираемся начать этот процесс с самого начала? Я думаю, что это позор. Просто демократы хотят попытаться нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать", — заявил президент. Он также назвал такие намерения находящихся в оппозиции демократов нелепыми.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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