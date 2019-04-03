Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Это позор: Трамп зол из-за намерений демократов провести новые расследования о возможных связях с РФ

Сегодня, 00:06

Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было

Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Фото: REUTERS/Joshua Roberts.
Это позор: Трамп зол из-за намерений демократов провести новые расследования о возможных связях с РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3b6/695/5ca3b6695c21a.jpg США Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было

Президент США Дональд Трамп назвал позором и причиняющими ущерб стране действия демократов, которые намерены провести ряд новых расследований в Палате представителей Конгресса приписываемого России сговора с избирательным штабом республиканца. Об этом Трамп заявил в Белом доме.

Президент напомнил, что завершивший аналогичное расследование спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что никакого сговора не было. "Теперь мы собираемся начать этот процесс с самого начала? Я думаю, что это позор. Просто демократы хотят попытаться нанести ущерб стране, и этого нельзя допускать", — заявил президент. Он также назвал такие намерения находящихся в оппозиции демократов нелепыми.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, расследование, Трамп, РФ, связь, Мюллер, Демократическая партия США

Вы сейчас просматриваете новость " Это позор: Трамп зол из-за намерений демократов провести новые расследования о возможных связях с РФ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США издательства готовы выпустить доклад спецпрокурора Мюллера

30 марта, 01:49

В США доклад издатели пообещали представить в полном объеме и без изменений

Трамп не против планов передачи доклада Мюллера Конгрессу

30 марта, 00:15

Американский президент Дональ Трамп уверяет, что ему совершенно нечего скрывать

Трамп назвал "больными" демократов, настаивающих на сговоре между ним и Россией

29 марта, 04:36

Трамп считает, что все чиновники, которые поддерживали "один величайший обман" в истории политики в стране, должны быть приведены к ответственности

Минюст США не хочет раскрывать Конгрессу информацию о жюри присяжных в расследовании Мюллера

29 марта, 02:50

Информация о большом жюри присяжных часто является конфиденциальной, однако в отдельных случаях может быть раскрыта

Трамп оправдан: что дальше

28 марта, 07:27

К каким последствиям во внутренней и внешней политике США приведут результаты расследования Мюллера

После расследования Мюллера Трамп хочет, чтобы глава комитета по разведке покинул свой пост

28 марта, 06:32

Американский президент считает, что глава комитета по разведке "позорит США"

Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Роза Сябитова показала, в каких условиях живет за городом

РосСМИ объяснили, почему Россия так быстро разлюбила Путина

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)

Почему для Жаркова не нашлось места на «звездном» кладбище

Генерал озвучил сценарий масштабного вторжения России
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

«Сбежала в Париж. Погибла…». Что случилось с актрисой

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери