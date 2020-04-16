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"Это пытка": мать в США сделала выбор между коронавирусом и дочерью

16 апреля, 05:16

Станислав Кожемякин

Суд временно лишил американку опеки над ребенком из-за ее работы

Американка Тереза Грин из Флориды лишилась опеки над малолетней дочерью, которую у нее отобрал ее бывший муж, поскольку женщина работает на передовой борьбы с эпидемией коронавируса в США.

Как сообщает Daily Mail, экс-супруг, с которым Тереза развелась в 2018 году, попросил суд временно лишить женщину опеки, чтобы не подвергать их общего ребенка угрозе заражения.

Несмотря на то что после развода пара договорилась проводить время с ребенком поровну, судья счел доводы истца достаточным основанием и удовлетворил его ходатайство.

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Тереза Грин считает такое решение нечестным и дискриминационным, поскольку, будь она в браке, ей бы не запретили приходить домой к семье.

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"Это жестоко, просить меня выбирать между моим ребенком и данной мною врачебной клятвой. Я не брошу мою команду на работе и пациентов, которых будет все больше в ближайшие недели и которым потребуется моя помощь в спасении их жизней, но это пытка", – цитирует ее издание.

Сама женщина не считает, что подвергает своего ребенка опасности, поскольку носит полную защитную экипировку во время работы.

Напомним, что США являются главным очагом коронавирусной эпидемии COVID-19, а внутри самой страны самая сложная ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

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США развод эпидемия коронавирус опека

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