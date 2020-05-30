"Это сделает США более уязвимыми": медики призвали Трампа не разрывать отношения с ВОЗ

Организации, которые представляют врачей-инфекционистов, педиатров и врачей общей практики в США, опротестовали решение президента Дональда Трампа выйти из Всемирной организации здравоохранения. Они заявляют, что без ВОЗ США будет сложнее побороть коронавирус. Об этом пишет CNN.

Так, в Американской академии педиатрии считают, что это решение ставит под риск детей всего мира во время глобального кризиса в области здравоохранения.

"Решение об устранении рисков, вызывающих всплеск случаев полиомиелита и увеличение смертности детей от малярии, приведет к дальнейшей задержке жизненно важных кампаний по вакцинации", - говорится в заявлении.

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Они призвали администрацию Трампа пересмотреть позицию и продолжить работу с ВОЗ по борьбе с COVID-19 и укреплению здоровья детей во всем мире.

Также президент Американской медицинской ассоциации доктор Патрис Харрис сказал, что решение Трампа "не имеет никакой логической цели".

"Это бессмысленное действие будет иметь значительные вредные последствия сейчас и далеко за пределами этого опасного момента, особенно в связи с тем, что ВОЗ возглавляет разработку вакцин во всем мире и испытания лекарств для борьбы с пандемией", - сказал он.

Кроме того, бывший глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Томас Фриден напомнил, что США помогли создать ВОЗ и являются ее частью.

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"Если мы отвернемся от ВОЗ, это сделает нас и мир менее безопасными. Теперь Китай и любая другая страна в мире будут иметь право вето в ВОЗ, а США – нет. Это сделает США более уязвимыми", – сказал Фриден.

Президент Общества инфекционных болезней Америки доктор Томас Фай добавил, что "политические позиции не могут защитить от распространения инфекционных заболеваний".

"Мы не добьемся успеха в борьбе с этой пандемией или любой будущей вспышкой, если мы не будем вместе, обмениваться информацией и координировать действия", – сказал он.

Напомним, сначала Трамп заявил, что США рассматривали возможность сократить уровень финансирования Всемирной организации здравоохранения до 40 млн долларов.

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Кроме того, президент США Дональд Трамп назвал ВОЗ марионеткой, которая выполняет просьбы Китая.

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