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Этого не должно было произойти: Трамп заявил, что коронавирус нужно было остановить еще в Китае

15 мая, 23:55

Елена Кузьмич

Уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом

Пандемию коронавируса нужно было остановить еще на территории Китая, до того, как опасный вирус перекинулся на другие страны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая – он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир", – сказал Трамп.

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Напомним, что 186 стран мира столкнулись с коронавирусом.

"Теперь Россия им сильно затронута, Франция им сильно затронута", – добавил он.

Трамп напомнил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем США также будут иметь доступ к препарату. Президент заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.

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Американский лидер ранее обвинял Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19.

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Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило отметку в 4,5 млн.

Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, почти 87 тыс. инфицированных скончались.

Напомним, что Трамп угрожает Китаю жестоким возмездием за коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США коронавирус Дональд Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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