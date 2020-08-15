Этого явно недостаточно – Помпео об освобождении протестующих в Минске

Власти США поддерживают освобождение участников акций протеста в Беларуси, но считают эти действия недостаточными. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

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"Я рад, что часть задержанных (в Беларуси. – Ред.) освобождены, но этого явно недостаточно", — сказал он.

"В нынешней поездке я посещаю уже четвертую европейскую столицу, и мы с европейскими партнерами много обсуждали эту ситуацию и говорили, что нужно сделать все возможное, чтобы помочь белорусскому народу достичь независимости и свободы. Мы говорили, что выборы не были свободными и справедливыми", – добавил Помпео.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Лукашенко проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

Также мы сообщали, что на совещании министров иностранных дел стран Евросоюза было принято решение признать выборы в Беларуси сфальсифицированными и начать разработку индивидуальных санкций. Еврочиновники в ближайшее время возьмутся за "черный список" белорусских чиновников, которых считают ответственными за проведение выборов.

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