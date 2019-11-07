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Этот парень, кажется, никто: в Госдепе рассказали о новом лидере ИГИЛ

7 ноября, 06:10

Если он в Ираке или Сирии, мы не думаем, что он слишком долго протянет на этом свете в любом случае, - заявили в Госдепе США

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

США знают немного оновом лидере ИГ, но уверены, что он долго не проживет.

"Этот парень, кажется, никто. Никто не знает его прошлого. Мы думаем, что знаем о нем немного, но недостаточно, чтобы я мог рассказать вам о нем, но то немногое, что мы знаем о нем, нас не впечатляет", – заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

"Если он в Ираке или Сирии, мы не думаем, что он слишком долго протянет на этом свете в любом случае", – добавил он.

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Говоря о боевиках ИГ, которым удалось сбежать во время операции Турции на северо-востоке Сирии, чиновник внешнеполитического ведомства отметил, что их число "чуть больше сотни".

"Мы знаем, что примерно 99% всех задержанных из 10 тыс. человек все еще находятся под охраной (...) И мы совершенно уверены, что так оно и останется", – заключил он.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Напомним, что новым лидером группировки стал Ибрагим аль-Хашими аль-Курайш.

Добавим, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

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США боевики лидер Госдепартамент США ИГИЛ

Источник: Интерфакс

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