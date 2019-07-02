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Ездили за китайской едой в ресторан – в США проверяют, давал ли Помпео личные поручения охране

2 июля, 07:45

Некий информатор заверил, что подобные случаи были много раз за последние месяцы

Фото: AFP

Члены Конгресса США начали расследование в связи с утверждениями о том, что госсекретарь страны Майкл Помпео давал своим охранникам задания, которые выходят за рамки их прямых обязанностей. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источников телеканала, разбирательство проводят законодатели из комитетов верхней и нижней палат Конгресса США. Его начали после того, как некий информатор сообщил об злоупотреблениях. По его словам, Помпео поручал сотрудникам Службы дипломатической безопасности привозить еду из китайского ресторана. Кроме того, указанные сотрудники, по словам информатора, забирали по приказу госсекретаря его собаку из специализированного салона, а также подвозили сына Помпео.

Как следует из материала, Помпео или его представители давали охране поручения такого рода много раз в течение нескольких месяцев. Также в публикации есть комментарий представителя службы. Он заверил, что госсекретарь и члены его семьи не давали подобных поручений.

Как констатирует телеканал, не исключено, что указанные задания охране госсекретаря мог давать не сам Помпео, а кто-то из его подчиненных без его ведома.

Напомним, вице-премьер-министр России Игорь Шувалов потратил около 40 миллионов рублей в год на перелеты своих собак на международные выставки частным самолетом. 

Кроме того, мі сообщали, что бывшего антикоррупционного прокурора Румынии Лауру Кодруцу Кевеши подозревают в том, что она получила в 2011 году 268 689 леев (1,7 млн грн) от бизнесмена Себастьяна Гита в связи с экстрадицией бывшего директора ФНИ Николае Попы.

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Тег злоупотребление, обязанности, Помпео, Конгресс США

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Источник:

ТАСС

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