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Facebook анонсировал сервис для групповых видеозвонков

25 апреля, 00:23

Елена Кузьмич

В „комнаты“ можно будет приглашать до 50 человек

Американская компания Facebook заявила о запуске сервиса групповых видеозвонков Messenger Rooms.

"Messenger Rooms позволит проводить время с друзьями, любимыми и теми, кто разделяет ваши интересы. Создайте „комнату" из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook. В „комнаты" можно будет приглашать до 50 человек, ограничения по времени звонков не будет", — указано в заявлении компании.

Отмечается, что скоро функция станет доступна из Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

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Кроме того, в Facebook объявили о расширении функции видеозвонков в WhatsApp. Вскоре в звонках и видеозвонках в этом приложении смогут участвовать до восьми человек. Отмечается, что такие звонки также будут защищены сквозным шифрованием.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,5 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 2,9 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов.

Напомним, что Facebook будет следить за перемещением пользователей в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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видео Facebook звонки WhatsApp

Источник: ТАСС

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