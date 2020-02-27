Facebook будет блокировать рекламу средств, "гарантирующих" защиту от коронавируса

Американская компания Facebook собирается бороться с рекламой средств, якобы помогающих излечиться от коронавируса. Об этом сообщает ABC.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба, Facebook хочет способствовать ее работе.

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Соцсеть будет запрещать рекламу, в которой производители призывают приобретать их продукцию, ссылаясь на ее ограниченный запас, или "гарантируя полное излечение или защиту от заражения". "Не будем разрешать рекламу, в которой утверждается, что медицинские маски гарантированно предотвращают распространение вируса", — говорится в заявлении компании.

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Ранее директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье заявила, что распространение коронавируса на территории Соединенных Штатов является лишь вопросом времени. "Мы просим население США готовиться к тому, что ситуация может оказаться тяжелой", — резюмировала она.

Ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории США находится под контролем властей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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