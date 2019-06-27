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Facebook хочет арендовать часть строящегося небоскреба в Нью-Йорке

27 июня, 03:59

Речь идет о строящемся небоскребе на западной стороне Манхэттена по адресу: 50 Хадсон-Ярдс

Facebook становится опасным монополистом
Facebook становится опасным монополистом. Фото: Pixabay

Американская компания Facebook ведет переговоры об аренде 92,9 тыс. квадратных метров в строящемся небоскребе нью-йоркского района Манхэттен, сообщила в среду газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о строящемся небоскребе на западной стороне Манхэттена по адресу: 50 Хадсон-Ярдс. В случае успеха переговоров Facebook сможет консолидировать в этом месте операции нескольких своих подразделений в штате Нью-Йорк. В будущей высотке уже зарезервировали себе площади холдинг WarnerMedia и инвестиционная компания KKR & Co.

Реализация проекта строительства началась в марте текущего года.

Facebook — одна из ведущих соцсетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Число активных пользователей соцсети по всему миру достигло 2,4 млрд человек. Компания имеет 35 тыс. 587 сотрудников. Штаб-квартира Facebook расположена в Менло парк (штат Калифорния), дата-центры — в США, Швеции и Сингапуре.

При этом исследователи Diar отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной.

Ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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