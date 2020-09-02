Facebook и Twitter удалили аккаунты, связанные с российской "фабрикой троллей"

Компания Facebook во вторник сообщила об удалении ряда учетных записей связанных с российским "Агентством интернет-исследований", которое также известно как "фабрика троллей", участвовшая в зарубежных кампаниях влияния. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на отчет компании.

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В Facebook рассказали, что всего удалили 13 учетных записей и две страницы, связанные с лицами, известными по предыдущей деятельности "Агентства интернет-исследований". Их деятельность в основном фокусировалось на США, Соединенном Королевстве, Алжире и Египте, и других англоязычных странах и странах Ближнего Востока и Африки.

Компания обратила внимание на эту сеть после сообщения от Федерального бюро расследований США.

Согласно отчету, учетные записи направляли пользователей на сайт Peace Data, где публиковался контент о международных событиях. На рекламу, связанную с этой кампанией, было потрачено 480 долларов; около 14 000 учетных записей в соцсети подписались минимум на одну из страниц кампании.

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Twitter, в свою очередь, сообщил, что заблокировал пять учетных записей "за манипуляции на платформе".

"Мы приостановили действие пяти аккаунтов, которые мы можем достоверно соотнести с российскими государственными субъектами", – говорится в его заявлении.

В Twitter также рассказали, что удаленные аккаунты были связаны с интернет-сайтом, публикации на котором посвящены "международным политическим вопросам".

В то же время, в компании сообщили, что тексты, размещенные в удаленных аккаунтах, не привлекли значительного внимания, а сами страницы были быстро выявлены и удалены.

Руководство Twitter также выразило благодарность ФБР за сотрудничество и "защиту общественного дискурса".

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Напомним, в августе Facebook удалил публикацию президента США Дональда Трампа как содержащую вредоносную информацию о коронавирусе.

А в феврале модераторы социальной сети Facebook в очередной раз провели "чистку" российских ботов в соцсети и сообщили, что нанятые Кремлем "тролли", выдавая себя за украинцев и журналистов, распространяли публикации о ситуации в Украине с фейковых аккаунтов.

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