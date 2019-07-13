Facebook оштрафуют на пять миллиардов за утечку данных – СМИ
Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома
Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.
Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.
Ранее стало известно, что руководству компании Facebook придется заплатить 2 миллиона евро за нарушение немецкого законодательства. Федеральное управление юстиции ФРГ пришло к выводу, что компания предоставила искаженные данные о количестве незаконного контента на платформе соцсети, искусственно занизив их, чем грубо нарушила закон о прозрачности интернета, исказив общую картину.
Напомним, ранее уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.
Мы также писали, что Федеральная комиссия по торговле США планирует оштрафовать Facebook на сумму до 5 млрд долларов за нарушения конфиденциальности.
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