Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки

Сегодня, 01:04

Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.

Фото: AFP
Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg США Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.

Компания Facebook изучает возможности реализации проекта Симба, идея которого состоит в прокладке оптоволоконного кабеля вокруг Африканского континента.

Об этих планах узнало издание The Wall Street Journal.

Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.

Цель предприятия — увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Проект находится на стадии обсуждения.

Проект Симба должен обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, где некоторые продукты компании уже завоевали популярность. Помимо собственно социальной сети это мессенджер WhatsApp.

Для Facebook это не первый подобный проект.

Однако раньше компания разделяла инвестиции с телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для самостоятельной прокладки оптоволоконных трасс. Аналитик исследовательского рынка TeleGeography Алан Молдин отмечает, что для Facebook было бы "разумно" исключить из процесса посредников, поскольку компания и ее пользователи являются одними из крупнейших пользователей трафика.

Над собственными проектами по прокладке кабеля в африканском регионе работают и другие технологические гиганты. Схожими разработками занимаются Alphabet – материнская компания Google – и китайская Huawei.

А тем временем, Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

анее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Африка, facebook, кабель

Вы сейчас просматриваете новость " Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Facebook и Instagram откажутся от Windows 10

5 апреля, 10:26

Пользователи Facebook, Instagram и Messenger не смогут воспользоваться мобильными приложениями

Данные миллионов пользователей Facebook снова оказались в открытом доступе

4 апреля, 02:41

Более 540 млн учетных записей были найдены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva

Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии

31 марта, 04:03

В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети

Facebook удалил тысячи страниц, на которых Россия лгала об Украине

26 марта, 12:20

Соцсети пришлось удалить 1,9 тыс. страниц, на которых публиковалась антиукраинская пропаганда

Facebook скопировал полезную функцию у Viber и Telegram

22 марта, 15:35

Приложение для обмена сообщениями в Facebook для Android и iOS обзавелось возможностью цитирования

Интернет-диссидент: Во Вьетнаме мужчину отправили на два года за решетку из-за пропаганды в Facebook

21 марта, 05:43

Суд признал 56-летнего блогера виновным в нанесении ущерба интересам государства

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме

Как очистить внутреннюю поверхность духовки

Как бегать с большой грудью?

Странные частицы продолжают «вылетать» из антарктического льда

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

54-летняя Моника Беллуччи покорила внешним видом

Как избавиться от кротов на дачном участке

Макаревич резко высказался о своих поклонниках-"крымнашистах"
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Кабмин дал добро на снижение цены: газ подешевел и может подешеветь еще больше

5 апреля, 07:51

Тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Найдено генетическое объяснение дружелюбия собак