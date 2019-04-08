Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки
Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.
Компания Facebook изучает возможности реализации проекта Симба, идея которого состоит в прокладке оптоволоконного кабеля вокруг Африканского континента.
Об этих планах узнало издание The Wall Street Journal.
Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.
Цель предприятия — увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Проект находится на стадии обсуждения.
Проект Симба должен обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, где некоторые продукты компании уже завоевали популярность. Помимо собственно социальной сети это мессенджер WhatsApp.
Для Facebook это не первый подобный проект.
Однако раньше компания разделяла инвестиции с телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для самостоятельной прокладки оптоволоконных трасс. Аналитик исследовательского рынка TeleGeography Алан Молдин отмечает, что для Facebook было бы "разумно" исключить из процесса посредников, поскольку компания и ее пользователи являются одними из крупнейших пользователей трафика.
Над собственными проектами по прокладке кабеля в африканском регионе работают и другие технологические гиганты. Схожими разработками занимаются Alphabet – материнская компания Google – и китайская Huawei.
А тем временем, Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.
анее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.
Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook и Instagram откажутся от Windows 10
Пользователи Facebook, Instagram и Messenger не смогут воспользоваться мобильными приложениями
Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии
В частности, Facebook планирует ограничить возможность вести трансляции для тех пользователей, которые уже нарушали правила соцсети
Facebook удалил тысячи страниц, на которых Россия лгала об Украине
Соцсети пришлось удалить 1,9 тыс. страниц, на которых публиковалась антиукраинская пропаганда
Facebook скопировал полезную функцию у Viber и Telegram
Приложение для обмена сообщениями в Facebook для Android и iOS обзавелось возможностью цитирования