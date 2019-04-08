Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки

Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.

Фото: AFP

Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9fc/71d/5c99fc71d38e9.jpg 2019-04-08T01:04:00+03:00 США Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.

Компания Facebook изучает возможности реализации проекта Симба, идея которого состоит в прокладке оптоволоконного кабеля вокруг Африканского континента.

Об этих планах узнало издание The Wall Street Journal.

Проект носит название Симба в честь главного героя мультфильма Король-лев.

Цель предприятия — увеличить пропускную способность соединения и тем самым облегчить привлечение новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока не определен. Проект находится на стадии обсуждения.

Проект Симба должен обеспечить Facebook надежный доступ к быстрорастущему африканскому рынку, где некоторые продукты компании уже завоевали популярность. Помимо собственно социальной сети это мессенджер WhatsApp.

Для Facebook это не первый подобный проект.

Однако раньше компания разделяла инвестиции с телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для самостоятельной прокладки оптоволоконных трасс. Аналитик исследовательского рынка TeleGeography Алан Молдин отмечает, что для Facebook было бы "разумно" исключить из процесса посредников, поскольку компания и ее пользователи являются одними из крупнейших пользователей трафика.

Над собственными проектами по прокладке кабеля в африканском регионе работают и другие технологические гиганты. Схожими разработками занимаются Alphabet – материнская компания Google – и китайская Huawei.

А тем временем, Facebook снова оказался в центре скандала. Данные миллионов пользователей попали в открытый доступ.

анее Facebook сообщил об утечке фотографий почти семи миллионов пользователей. Ошибка дала возможность разработчикам сторонних приложений получить доступ к фотографиям пользователей, в частности к загруженным в Facebook, но не опубликованным.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала американской компании Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Facebook планирует проложить подводный кабель вокруг Африки". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.