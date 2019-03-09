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Facebook подал в суд на двух украинских хакеров

Сегодня, 22:51

Действия хакеров нанесли компании ущерб более 75 тыс. долларов

Facebook подал в суд на двух украинских хакеров США Действия хакеров нанесли компании ущерб более 75 тыс. долларов

Компания Facebook подала в суд на двух киевских хакеров, которые с помощью вредоносных расширений браузера отфильтровывали данные профиля пользователей соцсети и их списки друзей. Об этом сообщает The Daily Beast.

Как отмечается, Андрей Горбачов и Глеб Случевский использовали онлайн-викторины для установки вредоносных расширений браузера.

Мужчины использовали псевдонимы, такие как "Елена Стельма", "Аманда Питт" и "Игорь Коломиец". Их схема работала с 2018 года по октябрь 2018 года.

"Эта схема была рассчитана на русскоязычных пользователей. Это нанесло компании ущерб более 75 тыс. долларов, которые потратили для борьбы с этой схемой", - говорят в компании.

Напомним, российские хакеры атаковали Microsoft перед выборами в Европарламент. Мишенью хакеров стали более 100 европейских сотрудников влиятельных немецких организаций.

Ранее мы писали, что хакеры продают данные 244 тыс. клиентов одной из крупнейших авиакомпаний мира. Любой желающий может приобрести за 50 долларов банковскую информацию тысяч пассажиров британского флагмана.

Также, подбивая итоге ушедшего года, глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что за 2018 год была выявлена почти тысяча попыток кибератак, а всего в сфере информационных технологий известно о шести тысячах преступлений.

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Тег видео, суд, украинцы, хакер, facebook, соцсеть

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