Facebook "слил" данные 50 миллионов пользователей

Сегодня, 14:33

Личная информация могла быть использована для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа

фото AFP
фото AFP

Социальная сеть Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников с посторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Есть данные о том, что  они использовали личную информацию юзеров для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. 

Об этом сообщает CNN.

Руководство фирмы выяснило, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор (Joseph Chancellor) и Александр Коган (Aleksandr Kogan) являются создателями фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные платформе Cambridge Analytica. Последняя была тесно связана с предвыборным штабом Трампа. 

Несколько дней назад в блоге Facebook появилось сообщение о приостановке работы лаборатории стратегических коммуникаций, в том числе сбора аналитических данных о пользователях, до выяснения обстоятельств. Канселлор и Коган являются сотрудниками этого подразделения. Также компания временно прервала сотрудничество с Cambridge Analytica. Однако, насколько двое сотрудников корпорации злоупотребили своим служебным положением, пока неясно.

Ранее создатель Facebook заявил, что новостная лента соцсети сменит приоритеты. По его утверждению, значимость новостных и рекламных публикаций понизится, а важность постов от семьи и друзей увеличится. "Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана — помогать контактировать друг с другом", — отметил Цукерберг.

Он добавил, что отладка изменений уже началась и на ее завершение потребуется несколько месяцев. Предприниматель ожидает, что пользователи будут проводить меньше времени в Facebook, но с пользой.

Напомним, год назад Марк Цукерберг заявил, что намерен преобразить мир и решить часть важных проблем за счет развития социальной инфраструктуры для формирования общемирового сообщества на базе созданной им социальной сети Facebook.
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