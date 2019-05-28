Facebook удалил более 50 аккаунтов, связанных с Ираном

Владельцы блокированных аккаунтов выдавали себя, в том числе за известных американских и британских политических деятелей

Facebook становится опасным монополистом. Фото: Pixabay

Компания Facebook удалила 51 аккаунт, 36 страниц и семь групп и три аккаунта в Intagram за скоординированные действия, за которыми стоял Иран.

"Они были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из Ирана. Лица, стоявшие за этими действиями, совершенными и на других платформах в Интернете, вводили людей в заблуждение о том, кем они на самом деле являются и чем занимаются", — говорится в пресс-релизе соцсети.

По ее утверждению, владельцы блокированных аккаунтов выдавали себя, в том числе за известных американских и британских политических деятелей и от их имени вели обсуждение таких тем, как ислам, арабские меньшинства в Иране, влияние Саудовской Аравии на Ближнем Востоке.

Facebook признает, что прибег к блокировке на основании предупреждения, поступившего от американской компании FireEye, специализирующейся на компьютерной безопасности.

FireEye в опубликованном отчете информировала, что упомянутые выше аккаунты были открыты в период с апреля 2018 года по март 2019 года. Компания утверждает, что "подобные действия могли быть совершены игроками в интересах Ирана".

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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