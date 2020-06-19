Facebook удалил предвыборную рекламу Трампа: что произошло

Представители штаба американского президента уже отреагировали на ситуацию

Социальная сеть Facebook удалила десятки сообщений и рекламных публикаций избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Эти посты, по мнению администрации соцсети, нарушают ее правила. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как рассказал представитель Facebook, в удаленных публикациях был перевернутый красный треугольник. Этим символом нацисты обозначали политзаключенных в концлагерях. Именно поэтому соцсеть удалила посты. Также в Facebook отметили, что в предвыборной рекламе Трампа была критика "леворадикальных групп", которые "носятся по улицам и вызывают абсолютный хаос".

В предвыборном штабе американского президента уже прокомментировали ситуацию. По словам его представителя, красный треугольник является эмодзи, а также "символом, широко используемым движением "Антифа".

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал распоряжение "О предотвращении цензуры в интернете", способное изменить правила игры для социальных сетей. Теперь государство получит рычаги влияния на внутреннюю политику соцсетей.

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Почему Трамп пошел войной на соцсети, есть ли у него шанс на победу – читайте в материале "Сегодня".

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Отметим, что не только политика социальных сетей стала проблемой для Трампа в ходе нынешней избирательной кампании. Большой неожиданностью для Белого дома стали массовые беспорядки в стране:

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