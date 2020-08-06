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Facebook удалила сообщение Трампа с вредоносной информацией о коронавирусе

6 августа, 05:42

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Twitter также удалил публикацию

Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа как содержащую вредоносную информацию о коронавирусе. Заявление представителя компании Facebook Энди Стоуна озвучивает CNN.

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Речь идет о видеозаписи, содержащей отрывок из интервью Трампа, которую тот опубликовал на своей странице. В этом фрагменте президент США настаивает на том, что дети школьного возраста обладают практически абсолютным иммунитетом к вызываемому инфекцией заболеванию.

"Это видео содержит утверждения о том, что группа людей не подвержена COVID-19, — говорится в заявлении представителя Facebook. — Это является нарушением нашей политики по отношению к вредоносной информации, касающейся коронавируса". Спустя некоторое время руководство другой социальной сети —Twitter — также удалило аналогичную публикацию американского лидера.

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Ранее в США заявили, что Россия распространяет панику и дезинформацию относительно коронавируса.

Напомним, что сотрудники Facebook, Amazon, Google и ВОЗ обсудили борьбу с дезинформацией о коронавирусе.

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США Facebook коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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