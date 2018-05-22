Facebook усилил защиту из-за "российского вмешательства"

По словам Цукерберга, в ходе избирательной кампании во Франции "Фейсбук" выявил десятки тысяч вымышленных аккаунтов

Социальная сеть Facebook ("Фейсбук") из-за "российского вмешательства" повысила защиту информации после президентских выборов в США в 2016 году. Об этом заявил во вторник глава Facebook Марк Цукерберг, выступая в Брюсселе в комитете Европарламента (ЕП) по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, – передает ТАСС.

"Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности во Франции, Германии, перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году", – сказал он, заверив, что "с тех пор было сделано очень многое".

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По словам Цукерберга, в ходе избирательной кампании во Франции "Фейсбук" выявил десятки тысяч вымышленных аккаунтов.

"Во время французских выборов в 2017 году мы выявили 30 тысяч вымышленных аккаунтов", – отметил он.

Напомним, Цукерберг был приглашен в Европарламент после того, как Facebook оказался в центре громкого скандала после публикации газеты "Нью-Йорк таймс", посвященной передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica ("Кембридж аналитика"). По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей.

Цукербергу в апреле пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США, где предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в соцсети будут бережнее обращаться с личными данными пользователей. На слушания в Европарламенте он согласился не сразу, дав в итоге согласие разговаривать только с главами парламентских фракций, а не выступать перед всеми евродепутатами на сессии ЕП.

Ранее Цукерберг заявил о кардинальных изменениях в ленте Facebook.

Как уже сообщалось, Марк Цукерберг заявил, что передаст Конгрессу США информацию по так называемому "делу о российском вмешательстве" в американские выборы президента в 2016 году.