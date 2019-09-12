Facebook уверяет, что системы защиты от влияния на выборы стали совершеннее

Компания готовится к предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США

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Facebook в течение последних лет значительно усовершенствовала системы, предназначенные для предотвращения иностранного вмешательства в выборы.

Об этом заявил вице-президент компании Facebook Гай Розен в интервью Yahoo!.

Розен констатировал, что применяемые в данной сфере администрацией соцсети методы "в течение последних нескольких лет серьезно эволюционировали". По его словам, со времен президентских выборов 2016 года в США специалисты компании стали больше внимания уделять противодействию "властям государств, стремящихся повлиять на общественное мнение и распространить информацию".

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Как отметил Розен, компания готовится к предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США. Новые методы, по его словам, были опробованы, в частности, во время промежуточных выборов в США в 2018 году, а также на выборах в Индии и Индонезии.

Руководитель подразделения Facebook по глобальной политике управления Моника Бикерт заявила, что администрация соцсети не намерена брать на себя задачи по проверке достоверности публикуемой в ней информации. "Мы не хотим оказаться в роли тех, кто решает для мира, что верно, а что нет", — констатировала она. "Мы не думаем, что сможем успешно это делать", — сказала она.

Бикерт констатировала, что для проверки сомнительной информации компания будет обращаться к партнерам из числа средств массовой информации и исследовательских организаций. Они, как полагают в компании, смогут установить, являются ли какие-либо материалы достоверными.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. "Фейсбук" является одной из ведущих сетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.

Напомним, что ранее Facebook начал отказываться от лайков ради "психологического здоровья". Также недавно интернет-шутка в Facebook о штурме Зоны 51 вышла из-под контроля.

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