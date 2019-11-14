Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,32
26,76

Facebook впервые рассказал, что удаляет из Instagram

14 ноября, 04:24

В апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов

/ Фото: Pexels

Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.

Об этом говорится в отчете компании об удалении контента, нарушающего политику соцсети.

В общей сложности в апреле-сентябре из Инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.

Реклама

Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий:

  • Суицид и членовредительство (1,7 миллиона удаленных постов)
  • Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей (1,3 миллиона постов)
  • Террористическая пропаганда (240 тысяч постов)
  • Покупка или продажа запрещенных товаров (95,5 тысяч постов).

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.

В тренде
Цветы и свечи в прицелах снайперов: как Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, фото и видео

Добавим, что ранее пользователи сообщили о проблемах с Facebook.

Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Facebook соцсети Instagram контент

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
Тонна воды обрушилась с высоты 300 метров в центре Филадельфии: видео
Тонна воды обрушилась с высоты 300 метров в центре Филадельфии: видеоСША
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявление
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявлениеСША
Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видео
Мужчина упал в бурные воды Ниагары: видеоСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...