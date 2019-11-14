Facebook впервые рассказал, что удаляет из Instagram

В апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов

/ Фото: Pexels

Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.

Об этом говорится в отчете компании об удалении контента, нарушающего политику соцсети.

В общей сложности в апреле-сентябре из Инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.

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Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий:

Суицид и членовредительство (1,7 миллиона удаленных постов)

Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей (1,3 миллиона постов)

Террористическая пропаганда (240 тысяч постов)

Покупка или продажа запрещенных товаров (95,5 тысяч постов).

В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.

Добавим, что ранее пользователи сообщили о проблемах с Facebook.

Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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