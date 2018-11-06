Facebook заблокировал "расистскую" рекламу Трампа

Сегодня, 11:23

Кампании президента запретили рекламировать свой политический ролик в соцсети

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, не покажут в рекламном блоке Facebook, поскольку модераторы определили его как нарушающий антирасистские правила соцсети.

Как сообщает CNN, рекламное видео штаба президента США Дональда Трампа направлено против нелегалов – избирателей запугивают "караваном мигрантов", призывая поддерживать республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут уже сегодня.

В Facebook заявили, что ролик нарушает рекламную политику чувствительного контента, поэтому оно может быть размещено в соцсети, но на платной основе его продвигать не получится.

Канал также приводит вытяжку из рекламного архива Facebook, согласно которому кампания Трампа, начиная с воскресенья, 4 ноября, уже потратила на продвижение рекламы от 20 и до 80 тыс. долларов. При этом были охвачены миллионы пользователей соцсети.

Напомним, что политический обозреватель Ана Наварро дважды назвала президента США Дональда Трампа расистом в прямом эфире канала CNN.

Также мы писали, что, выступая на американском телевидении, бывший личный адвокат Трампа рассказал о трех инцидентах, когда тот отпускал нелестные комментарии в адрес темнокожих.
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Источник:

"Сегодня"

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