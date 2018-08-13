Facebook запретил публиковать чертежи оружия, которое можно напечатать на 3D-принтерах

Соцсеть удалила весь контент, связанный с разработкой и чертежами для печати огнестрельного оружия на 3D-принтерах

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ранее суд в штате Вашингтон запретил американской компании Defense Distributed начать размещение в интернете чертежей оружия, которое можно "напечатать" из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. При этом, по данным CNN, такие схемы, несмотря на запрет, все равно можно обнаружить на ряде интернет-сайтов.

Facebook объявил об удалении всего соответствующего контента, размещенного на страницах соцсети, в том числе ссылок на сторонние сайты, где размещены чертежи.

"Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением, согласно правилам нашего сообщества, не разрешено. В соответствии с нашей политикой мы удаляем такой контент с Facebook", – говорится в официальном сообщении компании.

В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно "напечатать" на 3D-принтере. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента Барака Обамы запретила данной фирме публиковать подобные схемы.

В 2015 году основатель компании Коди Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права. Спустя три года администрация Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и разрешила компании разместить чертежи в интернете.

Компания Уилсона планировала сделать это к 1 августа. Однако суд в Сиэтле (штат Вашингтон) менее чем за сутки до этой даты приостановил действие распоряжения администрации Трампа.

По словам Уилсона, к моменту, когда власти США в 2013 году потребовали от Defense Distributed удалить чертежи с сайта компании, их скачали более 400 тыс. раз.