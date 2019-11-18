Facebook запустит новую функцию: подробности

Эта функция будет похожей на ленту Instagram

/ Фото: Pexels

Facebook запустит новую функцию под названием "Популярные фотографии". Приложение теперь будет подбирать популярные изображения и рекомендовать их пользователю, сообщает techcrunch.com.

Новая функция будет работать по тому же принципу, что и рекомендуемые видео при прокрутке страницы вниз. Приложение будет показывать изображение не только друзей, но и других людей, которые будут определены алгоритмом Facebook. Дата запуска нововведения пока не известна.

Добавим, что ранее пользователи сообщили о проблемах с Facebook.

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Напомним, ранее компания планировала запустить собственную виртуальную валюту, однако столкнулась со сложностями при согласовании проекта с американским финансовым регулятором. После этого партнеры Facebook – международные платежные системы MasterCard и Visa, а также Stripe, eBay и Mercado Pago – отказались от участия в проекте по созданию криптовалюты Libra.

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В прошлом году гендиректор Facebook Марк Цукерберг также сообщил о чистке сотен российских аккаунтов и страниц, связанных с пригожинской "фабрикой троллей" – Агентством интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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