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ФБР вело расследование против Трампа: известно, кто отдал приказ

Сегодня, 16:15

Бывший и.о. директора ведомства рассказал, зачем приказал завести два расследования в отношении президента США

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
ФБР вело расследование против Трампа: известно, кто отдал приказ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/577/d92/5c6577d92da72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/577/d92/5c6577d92da72.jpg США Бывший и.о. директора ведомства рассказал, зачем приказал завести два расследования в отношении президента США

В 2016 году бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб приказал начать расследование в отношении главы государства Дональда Трампа.

В интервью CBS уволенный в прошлом году чиновник рассказал, что первое контрразведывательное расследование касалось вмешательства России в последние президентские выборы, а второе – возможного препятствования правосудию со стороны Трампа.

"Я очень хотел добиться того, чтобы „российское дело" находилось на абсолютно прочной основе, чтобы его нельзя было ликвидировать, чтобы, если бы меня быстро убрали, назначили на другую должность или уволили, дело нельзя было закрыть, или чтобы оно не исчезло бесследно в ночи", — сказал Маккейб.

Напомним, в прошлом году президент США хотел призывать к ответственности ФБР за причастность к так называемому "досье Трампа".

Кроме того, он неоднократно обвинял во лжи экс-директора ФБР Джеймса Коми, который в ходе слушаний дал показания членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей

Как мы уже писали, ранее Дональд Трамп заявил, что жена Маккейба получала от членов президентской кампании Хиллари Клинтон большие деньги.

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Тег расследование, Трамп, Маккейб, вмешательство России

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ТАСС

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