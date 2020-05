Фермеры США банкротятся из-за карантина: сжигают продукты, убивают животных

Кризис из-за эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах также вызвал кризис в сельском хозяйстве – производители зерновых, мяса, молока и молочных продуктов сталкиваются с огромными трудностями при продаже своей продукции. По информации ABC news, не только производители, но и ритейлеры сталкиваются с банкротством.

Американские СМИ опубликовали фотографии отчаявшихся фермеров из Миннесоты, Айдахо, Индианы и других штатов, где тонны мяса, картофеля, как сообщает USAtoday, сотни тысяч литров молока выливается, а домашний скот погибает из-за сорванной цепочки поставок продовольствия в стране.

В штате Айдахо, который является центром производства известного американского картофеля, сотни тонн этого любимого продукта американцев были выброшены в апреле из-за снижения спроса в результате пандемии. Деятельность картофельных ферм зависит в первую очередь от заказов, которые они получают от отелей, ресторанов или школ. Но эпидемия привела к закрытию большинства из этих учреждений в Соединенных Штатах.

По информации СМИ, полки супермаркетов иногда пусты, и трудно найти определенные виды продуктов, такие как дрожжи или куриное мясо. Но фермы, откуда поступают продукты, сталкиваются с тем, что им приходится убивать тысячи своих животных или выбрасывать тонны яиц, овощей, фруктов и других свежих продуктов.

USA could RUN OUT OF FOOD – millions lining up @ Food Banks



Yet MILLIONS of pounds of produce – tomatoes in Florida, potatoes in Idaho – rotting in fields.



Why? Trump DID NOT have Food Chain Supply strategy



Yet Trudeau Haters still think Trump doing a better job! #cdnpolipic.twitter.com/NUKl3y3lv1