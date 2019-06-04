Фигуранта расследования Мюллера арестовали в США за детскую порнографию

Мужчина был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди на основании жалобы прокуратуры

Американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, который неоднократно фигурировал в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства в выборы в США 2016 года, был арестован по обвинению в хранении и перевозке изображений детской порнографии. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

"Появление обвиняемого Джорджа Надера перед федеральным судом нью-йоркского района Бруклин намечено на сегодня. Он был арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди на основании жалобы прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния", — говорится в сообщении.

К нему приложены показания спецагента ФБР Теда Делакорта, согласно которым, отправной точкой расследования стали результаты обыска Надера, проведенного в столичном аэропорту Даллеса еще 26 июля 1990 года. "Была изъята детская порнография на двух видеопленках, спрятанных в коробках из-под сладостей. 6 мая 1991 года Надер признал себя виновным в нарушении закона", — информировал агент ФБР. Данные аналогичного содержания были обнаружены на носителях трех сотовых телефонов предпринимателя, конфискованных у него в том же международном аэропорту после приземления рейса из Дубая 17 января прошлого года.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.

Напомним, Мюллер руководил расследованием "российского дела" с мая 2017 года. Оно завершилось 23 марта 2019 года.

Ранее Минюст США опубликовал сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Перед этим в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

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