Фирма-создатель вакцины от коронавируса попала под удар критики: названа причина

Компания объявляет о своих результатах в пресс-релизах

Американскую биотехнологическую компанию Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, раскритиковали за то, что они объявляют о своих успехах через пресс-релизы, а не научные публикации. Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам бывшего профессора Медицинской школы Гарвардского университета Уильяма Гейзелтина, этот подход подрывает доверие к медицине как науке.

Напомним, недавно в США объявили об успешном завершении первой фазы испытания лекарства от коронавируса. Экспериментальный препарат mRNA-1273, на основе которого и планируют создать вакцину, создала компания Moderna, Inc.

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Отметим, что исследования проводились под руководством Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США – в них принимали участие несколько групп людей разного возраста, которые получали дозы по 25, 100 и 250 микрограммов препарата.

Кроме того, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса.

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