Forbes назвал самых влиятельных людей в мире

Сегодня, 01:40

Рейтинг впервые возглавил лидер Китая Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Синьхуа
Си Цзиньпин. Фото: Синьхуа

Американский журнал Forbes обнародовал новый рейтинг самых влиятельных людей мира за 2018 год. На этот раз его впервые возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщается на сайте издания во вторник, 8 мая.

Журнал объясняет свой выбор тем, что в этом году на сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституции страны, который позволяют лидеру страну находиться у власти неограниченное число сроков. Forbes отмечает, что сейчас "культ личности Си Цзиньпина сравним только с культом Мао Цзэдуна".

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Второе место занял президент России Владимир Путин, который, напоминает Forbes, рекордные четыре года подряд возглавлял этот рейтинг. В 2018 году он был переизбран на пост главы российского государства, набрав почти 77% голосов избирателей.

На третьем месте президент США Дональд Трамп, который, отмечает журнал, с трудом проводит свои инициативы через Конгресс и находится в центре сразу нескольких расследований. Хотя Трамп остается главой страны с самой мощной армией и сильной экономикой, он не может избавиться от скандалов, как в личной жизни, так и в бизнесе, отмечает Forbes.

На четвертом месте канцлер Германии Ангела Меркель – "фактический лидер Европы". Издание пишет, что хотя ей удалось создать коалицию единомышленников, в будущем ее ждут сложности в связи с Brexit и ростом антимигрантских настроений в Европе.

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Всего в рейтинг Forbes вошли 75 человек. Поностью он будет опубликован 31 мая.

Ранее журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире за 2018 год. Список состоит из нескольких категорий: новаторы, артисты, лидеры, иконы и титаны, в каждой из которых представлены люди из самых разных сфер деятельности.

Напомним, международная исследовательская компания YouGov составила рейтинг самых уважаемых знаменитостей. Самой уважаемой женщиной стала актриса и режиссер Анджелина Джоли, а мужскую часть рейтинга возглавил создатель компании Microsoft Билл Гейтс.
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