"Форт Трамп": США изучают территорию Польши для размещения военной базы

Американские военные сейчас проверяют, какие операции могут проводиться на предложенной Польшей территории

Пентагон находится на ранних стадиях изучения территории Польши для потенциального строительства постоянной военной базы США. Об этом сообщил американский министр обороны Джим Мэттис, сообщает Washington Examiner.

Американские военные сейчас проверяют, какие операции могут проводиться на предложенной Польшей территории. Первое, что нам нужно сделать, это посмотреть, что предлагает Польша… Таким образом мы находимся на этапе исследования", - сказал глава Пентагона.

Польша лоббирует постоянную базу США на фоне опасений из-за российской агрессии. Президент Польши Анджей Дуда встретился на прошлой неделе с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что базу можно назвать "Форт Трамп".

Отметим, в Вашингтоне рассматривают запрос Польши о том, чтобы американские военные присутствовали в этой стране на постоянной основе на своей военной базе. Такое заявление сделано президентом США Дональдом Трампом до встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой.

Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО.

В мае Россия выразила озабоченность в связи с сообщениями о просьбе Польши, заявив, что расширение НАТО в отношении российских границ.