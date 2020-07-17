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ФРБ расследует взлом Twitter: что случилось

17 июля, 01:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В соцсети не было начальника службы безопасности

В США Федеральное бюро расследований начало расследование взлома соцсети Twitter.

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Ранее хакеры атаковали несколько десятков учетных записей известных людей и крупных компаний. Они умели собрать не менее 110 тысяч долларов.

Об этом пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией в компании, стало известно, что руководство соцсети в последние недели активизировало поиск кандидата на пост начальника службы безопасности. Ведь эта должность вакантна с декабря прошлого года.

Из-за ситуации акции Twitter потеряли в цене 1,3%.

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В соцсети считают, что хакеры провели "скоординированную атаку социальной инженерии" против сотрудников, имеющих доступ к внутренним системам.

Генеральный директор Джек Дорси в сообщении в Twitter заявил, что это был "тяжелый день" для всех в Twitter, и пообещал поделиться "всем, что мы можем, когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло".

В списке тех аккаунтов, которые подверглись атаке – учетные записи Джо Байдена, Ким Кардашьян, Барака Обамы и Илон Маска. Атакам подверглись Twitter Apple и Uber. Кроме того, взломаны были личные страницы основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.

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США хакеры ФБР Twitter

Источник: Сегодня

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