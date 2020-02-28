Гамбургеры для Трампа, акульи плавники для Ким Чен Ына, шоколадки для Трюдо: чем питаются лидеры зарубежья

Личный врач жалуется на питание президента США, а премьер Канады получил предупреждение за перекус во время заседания парламента

Бывший главный врач Белого дома признался, как хитрил с диетой для американского президента. По словам Ронни Джексона, ему приходилось подмешивать к картофельному пюре цветную капусту, чтобы заставить его съесть хоть немного здоровой пищи. Как на это признание отреагировал Трамп пока не известно. По этому случаю новости "Сегодня" вспомнили пищевые привычки политиков разных стран.

"У нас тут пицца, 300 гамбургеров, много жареного картофеля. Наша любимая еда", – такими нестандартными как для официального приема в Белом доме яствами угощают гостей футболистов Дональд Трамп. Президент США любит калорийное. Несмотря на рекомендации личного врача. Ронни Линн Джексон, военный медик, следил за здоровьем Барака Обамы. А потом и Дональда Трампа. Своего нового пациента просил есть меньше жирного и жареного. И предлагал оборудовать в Белом Доме спортзал.

"Наша цель чтобы мистер Трамп сбросил в следующем году не менее 5 килограммов. Мы много говорили о диете и упражнениях, он обнаруживает больше энтузиазма относительно диеты", – заявил Ронни Линн Джексон, личный врач президентов США.

Теперь Джексон констатирует: попытка изменить стиль жизни семидесяти трех летнего Трампа провалилась. Он разве что добился, чтобы тот ел немного цветной капусты в пюре. И прекратил всякий раз лакомиться мороженым. Предшественнику Трампа, Бараку Обаме, тоже нравилась еда рядовых американцев. На публике уплетал гамбургеры и картофель фри. Мог выпить и пива. И даже оборудовал мини-пивоварню на территории Белого дома.

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Немецкий канцлер Ангела Меркель тоже "за" демократическую пищу: любит свиную колбасу с капустой, отбивную, рыбу. Более экзотические пищевые предпочтения у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Ему по вкусу изысканные блюда из акульих плавников. Супом из них на пиру угощал и лидера Кореи Южной.

А из числа любимых перекусов канадского премьера Джастина Трюдо, его критикам и поклонникам больше всего запомнилась ... шоколадка. За нее он даже взбучку получил. Потому что ел лакомство во время заседания в парламенте. А это строго запрещено регламентом.

Напомним, мы не в первый раз интересуемся пищевыми предпочтениями политиков. В прошлый раз мы писали о том, какой фастфуд и "народные блюда" предпочитают лидеры разных стран.

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