Гавайцы восстали против телескопа на священной горе

Устройство оскверняет их землю, считают островитяне

Гавайцы возмутились против планов возвести огромный телескоп на горе Мауна-Кеа, из обсерватории на которой уже сделали немало открытий в области исследований космоса.

Коренное население острова почитают гору как священную и считает, что строительство осквернит эту землю, поэтому они окружили подножие горы и не пускают на вершину спецтехнику.

Сторонники 1,5-миллиардного проекта говорят, что благодаря телескопу ученые сделают важные научные открытия, а Гавайям это строительство принесет новые экономические возможности.

Установка одного из самых крупных на северном полушарии телескопов должна была начаться еще пять лет назад. Но строительство было остановлено из-за протестов. Теперь власть угрожает протестующим арестами.

"Нам сказали, что придет полиция, чтобы освободить это место от протестующих. Наверное, пока передумали. К нам приезжал мэр поговорить. Не понимаю, почему нас выгоняют: мы же не мешаем никому, просто проводим церемонию", – говорит лидер протестующих Кеалоха Писциотта.

Ранее "Сегодня" сообщали о радиотелескопе УТР-2, который является самым большим и самым совершенным в мире инструментом радиоастрономических исследований. Он находится в Харьковской области и был открыт в 1969 году.

Напомним также, что ранее орбитальный телескоп "Хаббл" смог запечатлеть самый детализированный снимок космоса размером 34372×19345, что составляет 664 мегапикселя, а весит такой снимок 1,6 ГБ

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