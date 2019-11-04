Гендиректора McDonald's уволили из-за романа с подчиненной

Фото: REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Стив Истербрук ушел с поста президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которая запускает собственную криптовалюту, из-за романа с подчиненной, его сменил 51-летний Крис Кемпзински. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте McDonald's.

"Кемпзински стал преемником Стива Истербрука, который расстался с компанией после того, как ее руководство пришло к заключению, что он нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво, вступив недавно по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей", — говорится в сообщении.

"Это было ошибкой", — признал 52-летний Истербрук в послании по электронной почте, которое приводит газета "Уолл-стрит джорнэл". "Учитывая принципы компании, я согласен с мнением совета директоров в том, что настала пора мне двигаться вперед", — добавил он.

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Новый президент и гендиректор McDonald's ранее возглавлял подразделение компании в США и отвечал за бизнес примерно 14 тыс. ресторанов быстрого питания. Он вошел в воскресенье в состав совета директоров.

McDonald's — американская корпорация, владеющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Она была основана в 1940 году в Сан-Бернардино (штат Калифорния). В настоящее время ее штаб-квартира базируется в Чикаго (штат Иллинойс). Компания владеет свыше 38 тыс. ресторанов в более чем 100 странах мира.

Ранее сообщалось, что McDonald's потерял права на бренд Big Mac в Европе. Регулятор решил, что американская компания практически не пользовалась эксклюзивным правом на товарный знак.

Кроме того, осенью-2018 КГГА запретила строительство нового McDonald’s в Киеве. Решение приняли из-за несоответствия проекта генеральному плану города. Кроме того, выяснилось, что стройка не подпадает под объекты с незначительными последствиями.

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