Генерал, который знает Украину: почему назначение нового американского посла – хороший сигнал для Киева

Он понимает интерес США в поддержке Украины в противодействии кремлевской агрессии

/ Фото: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп недавно предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Что это означает для Украины и России, высказались бывшие американские послы в Киеве и политики, – передает "Голос Америки".

Заметим, что его кандидатуру еще должен утвердить Сенат, соберется на сессию впервые после Коронавирусная карантина.

Отметим, что Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является американским военным советником США для нашей страны в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а еще он 40 лет служил в Сухопутных силах США.

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Сенатор-республиканец Роб Портман назвал Кита Дейтона другом Украины и заявил, что поддержит его кандидатуру при утверждении в Сенате.

Экс-посол в Украине Уильям Тейлор спрогнозировал, что кандидатура Дейтона будет утверждена в Сенате. Он сообщил, что Дейтон – военный профессионал, который не относится ни к одной партии. Также он трехзвездочный генерал, и его очень уважают.

Назначение Дейтона на должность посла – хорошая новость как для США, так и для Украины, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст: "Это посылает четкий сигнал – США заинтересованы в Украине. Он понимает интерес США в поддержке Украины в противодействии кремлевской агрессии. Дейтон имеет поддержку президента Трампа и госсекретаря. Он будет замечательным послом".

Также Дейтон имеет уникальный для работы в Украине опыт: "Генерал знает толк в конфликтах. Также он предан делу достижения Украины успеха. Он очень хорошо знает Украину, он регулярно посещал Украину в течение нескольких последних лет".

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Дейтон, который работал в Москве, хорошо понимает политику Кремля, его опыт может значительно помочь команде президента Украины Владимира Зеленского, который пытается вести с президентом России Владимиром Путиным диалог, говорит Джон Хербст: "Дейтон хорошо понимает, что Путин ведет ревизионистскую игру, представляет угрозу американской безопасности".

Напомним, что экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса импичмента президента Трампа. .

Ранее один из американских каналов сообщил, что получил запись, на которой слышно, как якобы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы на тот момент посол США в Украине Мари Йованович была уволена.

Йованович ушла с должности весной 2019 года, через год после описанного в СМИ разговора.

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