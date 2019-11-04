Генеральный директор "МакДоналдс" лишился поста из-за служебного романа

Генеральный директор корпорации "МакДоналдс" Стив Истербрук потерял работу – его уволили из-за служебного романа.

Мужчина возглавлял компанию с 2015 года, и за это время акции выросли в два раза. Однако он начал отношения с подчиненным. Был это мужчина или женщина – неизвестно, имени в корпорации не разглашают.

Известно, что роман развивался по обоюдному согласию, и все же, уверены в компании, это было нарушением трудовой этики. Сам Истербрук согласился с тем, что это было ошибкой, и не протестовал против своего увольнения.

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