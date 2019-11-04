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Генеральный директор "МакДоналдс" лишился поста из-за служебного романа

4 ноября, 20:21

Мужчина возглавлял компанию с 2015 года

Генеральный директор корпорации "МакДоналдс" Стив Истербрук потерял работу – его уволили из-за служебного романа.

Мужчина возглавлял компанию с 2015 года, и за это время акции выросли в два раза. Однако он начал отношения с подчиненным. Был это мужчина или женщина – неизвестно, имени в корпорации не разглашают.

Известно, что роман развивался по обоюдному согласию, и все же, уверены в компании, это было нарушением трудовой этики. Сам Истербрук согласился с тем, что это было ошибкой, и не протестовал против своего увольнения.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал,каким людям сложнее всего добиться карьерного роста: было выделено девять типов работников. В частности, выяснилось, что трусливый сотрудник – беда для любого коллектива.

Также мы писали о том, как обычно заканчиваются любовные связи между коллегами. Психологи, изучающие сценарии развития профессиональных отношений, хором советуют поддерживать со всеми коллегами равную психологическую дистанцию, не приближая одних и не отталкивая других.

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Источник: Сегодня

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