Генпрокурор США резко отреагировал на упоминание о нем в разговоре Зеленского и Трампа

Уильям Барр не знал об этом звонке до середины августа

/ Фото: Радио "Свобода"

Генеральный прокурор США Уильям Барр был недоволен тем, что президент США Дональд Трамп упоминал о нем и адвокате Руди Джулиани в разговоре с Владимиром Зеленским.

"Министерство юстиции впервые узнало о звонке Трампа, когда адвокат ЦРУ 14 августа упомянул жалобу неустановленного информатора этой спецслужбы", – чиновник, осведомленный об этом вопросе, однако не уполномоченный обсуждать его публично.

В самом министерстве утверждают, что Барр ничего не знал об июльском разговоре Трампа с Зеленским, по крайней мере, до середины августа.

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В источнике пишут, что Барр не говорил с Трампом о расследовании дела в отношении Байдена, или его сына, Хантера. По словам чиновников, Барр также не разговаривал с Джулиани ни о чем, касающемся Украины.

Демократы Конгресса обвинили Барра в том, что он действует от имени Трампа больше, чем от системы правосудия, а также призвали отказаться от решений по украинскому вопросу. Люди, близкие к Барру, утверждали, что не было бы никаких причин для таких заявлений со стороны конгрессменов, поскольку генпрокурор не знаком с вопросом.

Напомним, СМИ насчитали более двух десятков чиновников с американской и украинской стороны, которые так или иначе фигурируют в скандале вокруг разговора президентов Трампа и Зеленского и в расследовании относительно возможного импичмента главы Белого дома.

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