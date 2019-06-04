Генпрокурора США могут привлечь к ответственности за отказ предоставить доклад Мюллера
Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу
Палата представителей Конгресса США планирует 11 июня проголосовать за резолюцию о привлечении к ответственности министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра за неуважение к законодательной власти из-за его отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о вмешательстве РФ в выборы. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на источники в Демократической партии.
Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $ 100 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до года. Если резолюция будет одобрена Палатой представителей, это даст возможность юридическому комитету палаты обратиться в суд, который может обязать Барра выполнить требования повестки или выдвинуть против него обвинения.
Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) несколько раз требовал от Барра предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора Мюллера без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности касающейся заседаний жюри присяжных. Но эти требования не были выполнены.
Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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