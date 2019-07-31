Генсек НАТО еще раз призвал Россию спасти ракетный договор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова призвал российские власти вернуться к соблюдению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом он заявил 31 июля в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с министром обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, сообщает DW.
"Мы все еще призываем Россию вернуться к соблюдению договора и спасти его", – подчеркнул Столтенберг.
Это заявление главы НАТО прозвучало накануне выхода США из ДРСМД, который должен состояться 2 августа.
По словам Столтенберга, "мы наблюдаем крах соглашения", причиной которого стало нарушение Россией положений договора. Генсек Альянса подчеркнул, что Москва годами размещает новые ракеты средней дальности, которые, в частности, способны нести ядерные боеголовки и могут "достичь европейских городов за несколько минут".
В то же время Столтенберг уверил, что Альянс "готов к жизни в мире без этого соглашения".
Напомним, что Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.
Ранее США приостановили участие в договоре, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.
Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.
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