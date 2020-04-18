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Генсек ООН: Нужна глобальная коалиция для разработки вакцины

18 апреля, 03:49

Елена Кузьмич

«Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние», — заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что вакцина от коронавируса после своей разработки должна восприниматься как всемирное общественное достояние.

"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание —Ред.), которая должна стать доступной повсюду и для всех", — написал он в Twitter.

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"Она должна восприниматься как глобальное общественное достояние", — подчеркнул Гутерриш.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,2 млн человек, более 150 тыс. умерли.

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Ранее сообщалось, что итальянская компания готовится к осени создать вакцину против коронавируса. В Италии считают, что жизнь не вернется в нормальную колею до тех пор, пока не будет разработана вакцина.

Тем временем, во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, три препарата уже проходят испытания на людях. Дальше всего в испытаниях продвинулась вакцина, разработанная CanSino Biologics Inc и Пекинским институтом биотехнологии.

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ООН вакцина коронавирус

Источник: ТАСС

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