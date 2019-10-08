Генсек ООН призвал стороны к сдержанности в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны, участвующие в военных действиях в Сирии, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
По словам Дюжаррика, Гутерриш следит за ситуацией на северо-востоке Сирии со "значительной обеспокоенностью", а ООН продолжает контакты с основными участниками конфликта в Сирии.
В частности, Гутерриша беспокоят риски, с которыми столкнутся мирные жители в случае обострения конфликта в Сирии, отметил Дюжаррик.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.
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