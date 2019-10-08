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Генсек ООН призвал стороны к сдержанности в Сирии

8 октября, 03:04

Гутерриш следит за ситуацией на северо-востоке Сирии со "значительной обеспокоенностью"

/ Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны, участвующие в военных действиях в Сирии, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По словам Дюжаррика, Гутерриш следит за ситуацией на северо-востоке Сирии со "значительной обеспокоенностью", а ООН продолжает контакты с основными участниками конфликта в Сирии.

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В частности, Гутерриша беспокоят риски, с которыми столкнутся мирные жители в случае обострения конфликта в Сирии, отметил Дюжаррик.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

Позднее президент Турции сообщил, что подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

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Сирия США Турция ООН генсек

Источник: Интерфакс-Украина

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