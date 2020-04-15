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Генсек ООН заявил, что Америка выбрала плохой момент для приостановки финансирования Всемирной организации здравоохранения

15 апреля, 05:01

Елена Кузьмич

«Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом», — сказал Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас не время приостанавливать выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Так он ответил на решения президента США Дональда Трампа приостановить финансирование организации в разгар пандемии коронавируса.

"Сейчас не время сокращать ресурсы для работы ВОЗ или любой другой гуманитарной организации, которая сражается с вирусом", — сказал Гутерриш. "Я уверен, что ВОЗ должна оказываться поддержка, абсолютно необходимо, чтобы мир победил в войне с COVID-19".

"Всемирная организация здравоохранения, тысячи ее сотрудников сражаются на передовой, оказывая помощь государствам и их обществам, в особенности наиболее уязвимым, предоставляя им рекомендации, оборудование, обучая медработников", — добавил административный глава ООН.

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Он подчеркнул, что из пандемии необходимо будет "извлечь уроки", но отметил, что "время для этого еще не наступило".

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Американский лидер заявил во вторник на брифинге в Белом доме, что поручил администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". Ранее Трамп неоднократно критиковал действия ВОЗ.

Обращение генсека ООН twitter.com/UN

Также Трамп считает, что из-за действий ВОЗ количество заболевших коронавирусом в мире увеличилось в 20 раз.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ООН ВОЗ коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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