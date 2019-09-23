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Генсек ООН заявил, что мир провалился в "глубокую климатическую яму"

23 сентября, 21:41

23 сентября в штаб-квартире ООН стартовал саммит по мерам в области изменения климата

/ Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля.

"Чтобы выбраться (из ямы – ред.), надо сначала перестать копать", – заявил глава ООН на открытии саммита по мерам в области изменения климата на полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН. По словам Гутерриша, если люди "срочно не изменят свой образ жизни, они поставят под угрозу саму жизнь".

"Мое поколение не справилось со своей обязанностью защищать нашу планету. Это должно измениться. Чрезвычайная ситуация в области климата – это гонка, которую мы проигрываем, но это гонка, в которой мы можем победить", – отметил он.

Генсек ООН заявил о необходимости "связать изменение климата с новой моделью развития – справедливой глобализацией – с меньшими страданиями, большей справедливостью и гармонией между людьми и планетой".

"В конце концов, есть ли здравый смысл в том, чтобы отдавать триллионы с трудом заработанных налогоплательщиками денег на добычу ископаемого топлива для усиления ураганов, распространения тропических болезней и обострения конфликтов. Пришло время перекладывать налоги с зарплат на углерод, и облагать налогом загрязнение окружающей среды, а не людей", - подчеркнул Гутерриш.

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Он напомнил, что климатический саммит "не предназначен для того, чтобы решить все проблемы в одночасье, однако он является плацдармом для эффективной реализации целей, поставленных в Парижском соглашении".

23 сентября в штаб-квартире ООН стартовал саммит по мерам в области изменения климата. Мероприятие состоится ровно за год до того, как страны должны будут принять на себя дополнительные национальные обязательства в отношении климата в соответствии с Парижским соглашением.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказался принять участие в саммите ООН, посвященном изменению климата.

Напомним, в 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения – удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра южного департамента Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.

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ООН климат саммит Гутерриш

Источник: Интерфакс-Украина

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