Гей, мэр, ветеран войны: у Трампа в США появился серьезный соперник

Буттиджич (справа) с мужем / Фото: Getty Images

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США постепенно подходят к президентским выборам 2020 года. Так, в штате Айова прошли кокусы, а в Нью-Гемпшире – праймериз, которые традиционно считаются одной из ключевых точек набирающей обороты кампании. Какие неожиданности принесли праймериз и что сенсации Нью-Гемпшира означают для будущих выборов – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

На кокусах Республиканской партии в Айове уверенно победил Дональд Трамп, получив 98% голосов избирателей. По сути, все в США уже признали, что вопрос кандидата от республиканцев закрыт. А вот Демократическая партия преподнесла ряд сюрпризов.

Победителем праймериз стал сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, получивший 25,9% голосов. Но второе место уверенно занял Пит Буттиджич с 24,4% голосов. Третьей пришла к финишу сенатор США от штата Миннесота Эми Клобушар (19,8%), четвертой – Элизабетт Уоррен (9,3%). Джозеф Байден, получив лишь 8,4% поддержки, стал пятым.

До сих пор в общенациональных опросах Буттиджич – лишь пятый. С одним "но": в полном соответствии с аксиомой, что народ следует за победителем, в последние дни популярность Буттиджича резко рванула вверх, в то время как рейтинги неудачников Айовы и Нью-Гемпшира – Байдена и Уоррен – стремительно падают.

Пит Буттиджич – довольно необычный для американского традиционного общества политик. Ему 38, что уже необычно для столь впечатляющей политической карьеры. Выпускник Гарварда, юрист по образованию. Офицер разведки ВМС США, герой войны в Афганистане. Самый молодой мэр американского города с населением свыше 100 тысяч (возглавил мэрию в 29 лет). Отрытый гей, официально женат на учителе средней школы Частене Глезмане. Активный борец с расовой дискриминацией и прочими предрассудками. Выступает за омоложение Демпартии и американской политики в целом.

Среди сторонников Буттиджича в США преобладают люди с высшим образованием, долгое время оппоненты в среде демократов пытались прикрепить к нему ярлык "неизбираем". Но, как видно, ни отсутствие серьезного партийного опыта, ни молодость не мешают ему побеждать почти 80-летних Байдена и Сандерса, 70-летнюю Уоррен и 60-летнюю Клобучар. А может, даже помогают.

"Среди преимуществ Буттиджича – его молодость, честность, принципиальность, умеренность. В какой-то мере Буттиджич – полная противоположность Трампа. Он, открыто заявил о своей ориентации, дал понять, что не желает играть по старым правилам, и это может привлечь на его сторону многих. Но, с другой стороны, Трамп, который выиграл прошлые выборы на лозунгах о защите традиционных устоев, безусловно, будет бить по тому, что его оппонент – гей", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у соперников Трампа проблемы, эксперты расскзали о перспективах Байдена и демократов .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США" .

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